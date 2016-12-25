последние выпуски новостей
04:12 | 30.12.2016

"Панорама дня" итоговые новости. Эфир 29-12-2016

25 декабря 2016, 06:39

"Панорама Недели" - Эфир от 24-12-2016г (1)
25 декабря 2016, 06:39

"Панорама Недели" - Эфир от 24-12-2016г (2)
07 февраля 2014, 17:47

"Неизведанный Казахстан". Фрирайдеры. Эфир 07-02-2014
26 декабря 2016, 04:36

"Қоғам және әйел" бағдарламасы. Эфир 25-12-2016
30 декабря 2016, 05:06

"Территория происшествий". Эфир 29.12.2016.
25 декабря 2016, 06:38

"АПТАЛЫҚ ШОЛУ" - ЭФИР ОТ 24-12-2016Г.


Проекты на СТВ
"Қоғам және әйел" бағдарламасы
Әр сенбі сайын 21:00-да

Қайраткер әйелдердің өмірінен сыр шертетін бағдарлама

"Апталық шолу"
Әр аптаның сенбі, сағат 21:30

Аптаның қорытынды жаңалықтары

"Панорама недели"
По субботам в 19-30

Главные события. Журналистское расследование. Итоги

"Неизведанный Казахстан"

Познавательная публицистическая программа об экспедициях по Казахстану

Территория происшествий
По будням в 11-00 и 20-20

Если Вы стали очевидцем происшествия, позвоните или напишите нам на номер +7 776 911 7 911. Мы работаем круглосуточно!

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