последние выпуски новостей
04:12 | 30.12.2016
"Панорама дня" итоговые новости. Эфир 29-12-2016
Проекты на СТВ
"Қоғам және әйел" бағдарламасы
Әр сенбі сайын 21:00-да
Қайраткер әйелдердің өмірінен сыр шертетін бағдарлама
"Апталық шолу"
Әр аптаның сенбі, сағат 21:30
Аптаның қорытынды жаңалықтары
"Панорама недели"
По субботам в 19-30
Главные события. Журналистское расследование. Итоги
"Неизведанный Казахстан"
Познавательная публицистическая программа об экспедициях по Казахстану
Территория происшествий
По будням в 11-00 и 20-20
Если Вы стали очевидцем происшествия, позвоните или напишите нам на номер +7 776 911 7 911. Мы работаем круглосуточно!